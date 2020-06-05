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События Сегодня, 09:5756
Около 5 тысяч дел по фактам насилия полицейских расследует ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует около 5 000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток. Эти преступления расследуют самые опытные следователи бюро.

 

Об этом заявил в.а. директора ГБР Александр Соколов, передает пресс-служба ведомства. 

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка відбуоася в Офисе генпрокурора.

"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в частности тех, которые касаются жесткого обращения и пыток. Указанную категорию преступлений расследуют опытные следователи Государственного бюро расследований", - сказал он.

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