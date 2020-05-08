Власти Армении заявили о критической ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с коронавирусом. Сам глава правительства также болеет коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе брифинга в правительстве, передает "Интерфакс".

По его словам, страна достигла "критической отметки".

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян.

За последние сутки в Армении коронавирус выявили у 547 человек, а число подтвержденных случаев заражения уже превысило 12,5 тысячи. Общее число смертей от коронавируса составляет 259 человек, а ежедневный прирост составляет более 500 человек пятый день подряд.