Подход к Белому дому заблокировали силы безопасности - протесты в США

В Вашингтоне заблокировали подход к Белому дому. В Соединенных Штатах Америки продолжаются митинги против расизма и жестокости полиции после гибели Джорджа Флойда.

Об этом сообщает ВВС.

На протесты вышли десятки тысяч человек. В частности, протестующие прошли маршем и в Вашингтоне.

"На 12-й день протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда, в США прошли огромные мирные митинги против расизма и жестокости полиции", - пишет ВВС.

Кроме того, толпы мирных демонстрантов также прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Подчеркнем, массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При его задержании 25 мая стражи порядка применили удушающий прием, что привело к смерти мужчины. Через сутки все четверо сотрудников полиции, которые задерживали Флойда, были уволены. В последующие дни им были предъявили обвинения.