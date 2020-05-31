 

На усиленный контроль курорты в Одесской области взяли силовики

События Сегодня, 13:2735
На усиленный контроль курорты в Одесской области взяли силовики

Нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области. Планируется привлечь 500 силовиков к патрулированию территорий.

 

Об этом сообщает пресс-службу Министерства внутренних дел

Как отмечается, основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений и борьбу с преступностью.

"Основная цель правоохранителей - обеспечение общественного порядка, предупреждение и раскрытие уголовных правонарушений, оздоровление криминогенных ситуаций на территории города Одессы и Одесской области во время летнего курортного сезона", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что хотят привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут патрулировать в круглосуточном режиме.

Под усиленным вниманием правоохранителей: курорт Затока, прибрежные зоны Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки.

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Теги: news, новости, Украина, Силовики, 7dniv, 7dnivinfo, Одесса, курорты  
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