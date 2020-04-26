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События Сегодня, 14:1163
Число медиков выздоровевших от коронавируса назвали в Минздраве

В Украине от коронавирусной болезни выздоровели 2836 медицинских работников. При этом в целом заболели 5050 медиков.

 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения в своем Telegram

"В целом заболели 1932 детей и 5050 медиков... Среди людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19", - указано в сообщении.

Также отмечается, что на амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из которых - 4088 медработников.

"Всего нуждался в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков", - сообщили в ЦОС.

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Теги: news, новости, Украина, Минздрав, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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