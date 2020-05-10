Сына известного адвоката похитили в Подмосковье

В Подмосковье похитили 16-летнего сына российского адвоката Константина Скрыпника. Вечером 5 июня не вернулся домой и перестал отвечать на звонки.

По прошествии более полутора суток парня нашли. Он находился посреди поля с наручниками и запиской, в которой были угрозы.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"Пропавшего сына адвоката Скрыпника нашли – в поле под Ногинском, связанным, но живым. По словам 16-летнего парня, его 36 часов держали подвале в заложниках, а чтобы он не сбежал – на руки надели наручники", - говорится в сообщении.

Уточним, что сам адвокат связывает похищение с делом банды Аслана Гагиева. Скрыпник уже обращался в ФСБ с жалобами на угрозы.

"Как утверждает Скрыпник-старший, похищение сына связано с делом Гагиева, – это один из способов заставить адвоката не давать показания против членов группировки", - подчеркивается в тексте сообщения.