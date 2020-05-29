Миллион человек в Украине болеют онкологией

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения заявил, сейчас на учете в Украине находится около одного миллиона людей с онкологической патологией.

Соответствующий пост ведомство разместило в Facebook.

"Сейчас на учете в стране около 1 миллиона человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания", - говорится в сообщении.

В связи с этим чиновники из Минздрава рекомендуют украинцам соблюдать правила здорового питания, физическую активность и следить за состоянием здоровья.