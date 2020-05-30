Готовой вакциной от коронавируса со всем миром поделится Китай

Власти Китая объявили, что поделятся с миром вакциной против коронавируса, когда она будет готова. Сейчас в странена разработке пять видов вакцины, которые должны пройти испытания.

Об этом сообщил министр науки и техники КНР Ван Чжиган , пишет Жэньминь жибао.

Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Чжиган утверждает, что сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.



"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин <...> Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", — добавил министр.