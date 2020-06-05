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События Сегодня, 20:0573
Вручить подозрение в убийстве хотят 9 июня Сергею Стерненко, но получать он его не собирается

Убившего человека одесского радикала Сергея Стерненко вызывают в Службу безопасности Украины для вручения уведомления о подозрении.

 

Об этом сам Стерненко написал в Facebook.

"Мне подготовили сообщение о подозрении в самозащите. Уже официально", - сообщил радикал, добавив, что в СБУ его ждут 9 июня в 10:00, а подозрение подготовлено по ст. 115 - умышленное убийство.

Он также заявил, что не собирается являться по вызову.

"Следователю я уже направил ответ, что не могу появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня.

За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту", - написал Стерненко.

Вручить подозрение в убийстве хотят 9 июня Сергею Стерненко, но получать он его не собирается

 

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Теги: news, новости, Украина, Стерненко, 7dniv, 7dnivinfo  
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