Причины увеличения случаев COVID-19 в Украине назвал Минздрав

Министерство здравоохранения объяснило увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине игнорированием правил карантина. В том числе и при пользовании общественным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Telegram.

На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев коронавируса.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении.