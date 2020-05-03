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Причины увеличения случаев COVID-19 в Украине назвал Минздрав

Министерство здравоохранения объяснило увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине игнорированием правил карантина. В том числе и при пользовании общественным транспортом.

 

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Telegram. 

На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев коронавируса.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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