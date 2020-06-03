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События Сегодня, 03:0041
До сих пор Иран не ответил на ноту Украины по делу сбитого самолета МАУ

Иран до сих пор официально не ответил на ноту Украину об урегулировании всех вопросов по делу сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Нота была направлена спустя три дня после сбития самолета - 11 января.

 

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает "Радио.Свобода". 

"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена ​​в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - сказал Енин.

Также он заявил, что "хорошим жестом" была бы передача Ираном Украине "черных ящиков". Кроме этого Енин отметил, что Украина не будет задерживать процесс переговоров с иранской стороной.

"Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговорах от Украины не будет", - заявил замминистра.

Украина требует от Ирана, чтобы техническое и уголовное расследование соответствовало базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.

Отметим, авиакатастрофа самолета МАУ произошла утром 8 января при вылете из Тегерана. Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили военные Корпуса стражей исламской революции. В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Теги: news, новости, Украина, Авиакатастрофа, МАУ, Иран, 7dniv, 7dnivinfo  
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