В масштабном ДТП на трассе Киев-Чоп погибли четыре человека

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что авария произошла сегодня, 7 июня, около 18:44.

"7 июня в 18:44 на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ровенского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека из них один ребенок погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших", - сообщили в МВД.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.