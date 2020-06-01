Комендантский час отменила Филадельфия

Власти Филадельфии отменили комендантский час, который был ранее введен из-за массовых беспорядков. Также не будут действовать ограничения на движение.

Об этом говорится в сообщении властей Филадельфии в Twitter.

Также власти призвали демонстрантов носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время участия в акциях протеста.

"Сегодня не будет комендантского часа или ограничений на передвижение", - говорится в сообщении.

Отметим, массовые беспорядки в США вспыхнули после того, как во время задержания полицейскими погиб афроамериканца Флойда Джорджа. В результате во многих американских городах прошли акции протеста, которые нередко заканчивались столкновениями между демонстрантами и полицией.