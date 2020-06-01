 

Комендантский час отменила Филадельфия

События Сегодня, 08:0040
Комендантский час отменила Филадельфия

Власти Филадельфии отменили комендантский час, который был ранее введен из-за массовых беспорядков. Также не будут действовать ограничения на движение.

 

Об этом говорится в сообщении властей Филадельфии в Twitter. 

Также власти призвали демонстрантов носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время участия в акциях протеста.

"Сегодня не будет комендантского часа или ограничений на передвижение", - говорится в сообщении.

Отметим, массовые беспорядки в США вспыхнули после того, как во время задержания полицейскими погиб афроамериканца Флойда Джорджа. В результате во многих американских городах прошли акции протеста, которые нередко заканчивались столкновениями между демонстрантами и полицией.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Филадельфия, протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Нацгвардию из Вашингтона вывел Трамп
Нацгвардию из Вашингтона вывел Трамп
Сегодня, 05:00
Против полицейского насилия в США протестовали в Европе
Против полицейского насилия в США протестовали в Европе
Вчера, 09:50
В США комендантский час ввели более 40 городов
В США комендантский час ввели более 40 городов
1-июн-2020, 10:23
За
За "Антифа" из-за участия в беспорядках в США возьмется ФБР
1-июн-2020, 08:00
В 25 городах США из-за беспорядков введен комендантский час
В 25 городах США из-за беспорядков введен комендантский час
31-мая-2020, 11:19

Последние новости

08:00
События
Комендантский час отменила Филадельфия
07:00
События
В масштабном ДТП на трассе Киев-Чоп погибли четыре человека
06:00
Спорт
В третий раз о завершении карьеры объявил Макгрегор
05:00
События
Нацгвардию из Вашингтона вывел Трамп
03:00
События
До сих пор Иран не ответил на ноту Украины по делу сбитого самолета МАУ
01:00
События
Причины увеличения случаев COVID-19 в Украине назвал Минздрав
Вчера, 2020-06-07
23:59
События
В расследовании катастрофы самолета МАУ реального продвижения нет
21:51
Экономика
Впервые "Укртранснафта" транспортирует американскую нефть WTI
20:05
События
Вручить подозрение в убийстве хотят 9 июня Сергею Стерненко, но получать он его не собирается
20:01
События
Еще 120 малых спутников Starlink до конца месяца SpaceX запустит в космос
19:49
События
Готовой вакциной от коронавируса со всем миром поделится Китай
19:27
События
Во внешнем космосе астрономы нашли планету которая очень похожа на Землю
18:15
Политика
Народного депутата от "Слуги народа" избили в Житомирской области
17:51
Политика
10 тысяч военных в Вашингтоне хотел разместить Трамп
15:59
События
Миллион человек в Украине болеют онкологией
15:21
События
Сына известного адвоката похитили в Подмосковье
14:11
События
Число медиков выздоровевших от коронавируса назвали в Минздраве
13:27
События
На усиленный контроль курорты в Одесской области взяли силовики
13:15
События
Подход к Белому дому заблокировали силы безопасности - протесты в США
11:38
Экономика
Падение курса доллара прогнозируют аналитики

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.06 (состоянием на 09:00)2900
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.06 (состоянием на 09:00)2353
Дату открытия КПВВ на Донбассе уточнил Штаб2210
Дистанционное обучение может стать трендом высшего образования в последующие годы1403
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.06 (состоянием на 09:00)1057
Почему не разглашают текст меморандума с МВФ до подписания объяснили в Раде421
До Канады добрался "Черный майдан". Стать на колени заставили премьера Трюдо409

Досуг

Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов
Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов
Несмотря на то, что о важности диагностики говорят десятилетиями все врачи, большинство жителей Украины оказывается в кабинете диагноста только после обнаружения у себя симптомов. Как правило, обратившись к врачу, они рассчитывают получить пару рецептов на какие-нибудь таблетки, выслушать лекцию о
6-июн-2020, 18:14113
Прочистка засоров канализации любой сложности
Прочистка засоров канализации любой сложности
Если вы не можете ликвидировать засор самостоятельно, работники компании "Труболюб" всегда придут на помощь. Компания работает круглосуточно, без выходных, а также предоставляет смежные услуги, о которых можно узнать на сайте.
5-июн-2020, 23:18134
Настоящий китайский чай: богатство цвета и аромата в вашей чашке
Настоящий китайский чай: богатство цвета и аромата в вашей чашке
Улун — чай средней ферментации, который занимает промежуточную позицию между белым и красным чаем. Он ферментирован примерно на половину. Известный улун Да Хун Пао купить можно в New Tea.
5-июн-2020, 23:16146
Обустройство маленькой прихожей: советы и обзор типичных ошибок
Обустройство маленькой прихожей: советы и обзор типичных ошибок
Прихожая — предисловие ко всему дому. Она формирует впечатление о квартире, встречает хозяев и гостей. Мало кто может похвастаться просторной прихожей, где легко уместить любые элементы меблировки, аксессуары и предметы декора
5-июн-2020, 10:17178
Грузовые перевозки по Киеву
Грузовые перевозки по Киеву
Предложение многих транспортных компаний адресовано предприятиям и частным лицам, имеющим потребность в организации в сфере транспорта. Компания гарантирует комплексное обслуживание штучных, крупногабаритных и специальных грузов во внутренних и международных перевозках.
4-июн-2020, 18:00136
Де придбати оснащення для НУШ
Де придбати оснащення для НУШ
Реформа системи освіти не обмежується зміною методик викладання. Концепція Нової української школи працює комплексно. Головна мета полягає в створенні комфортного простору для навчання і розвитку дітей.
4-июн-2020, 13:48142

События

Комендантский час отменила Филадельфия
Комендантский час отменила Филадельфия
Комендантский час был введен в городе в конце мая
Сегодня, 08:0042
В масштабном ДТП на трассе Киев-Чоп погибли четыре человека
В масштабном ДТП на трассе Киев-Чоп погибли четыре человека
Авария произошла с участием трех легковушек и грузовика
Сегодня, 07:0047
Нацгвардию из Вашингтона вывел Трамп
Нацгвардию из Вашингтона вывел Трамп
Ситуация в столице стабилизировалась
Сегодня, 05:0059
До сих пор Иран не ответил на ноту Украины по делу сбитого самолета МАУ
До сих пор Иран не ответил на ноту Украины по делу сбитого самолета МАУ
Украина направила ноту для урегулирования всех вопросов Ирану еще в 11 января
Сегодня, 03:0061
Причины увеличения случаев COVID-19 в Украине назвал Минздрав
Причины увеличения случаев COVID-19 в Украине назвал Минздрав
Главной причиной увеличения заболеваний стало нарушения правил карантина
Сегодня, 01:0075
В расследовании катастрофы самолета МАУ реального продвижения нет
В расследовании катастрофы самолета МАУ реального продвижения нет
Расследование не правильно завершать без расшифровки "черных ящиков"
Вчера, 23:5965
7 Днів