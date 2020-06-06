Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.06 (состоянием на 09:00)

По состоянию на 9:00 8 июня 2020 в Украине - 27 462 человека инфицированы коронавируса.
Плюс 463 в сутки.
Померлы 797 (+9 за сутки).
Выздоровели 12195 (+141).
По областях (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3698 инфицирован (+59 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
Киев - 3490 (+72).
Львовская область - 2162 (41).
Ровенская область - 2071 (25).
Киевская область - 1812 (+28).
Ивано-Франковская область - 1582 (+20).
Закарпатская область - 1386 (+64).
Тернопольская область - 1294 (19).
Харьковская область - 1287 (+36).
Винницкая область - 1150 (+14)
Волынская область - 1079 (27).
Одесская область - 1002 (6).
Днепропетровская область - 971 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Житомирская область - 897 (+16).
Кировоградская область - 559 (6).
Хмельницкая область - 518 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Запорожская область - 496 (1).
Черкасская область - 469 (+9).
Николаевская область - 309 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Черниговская область - 299 (+20).
Полтавская область - 274 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Донецкая область - 231 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Сумская область - 193 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Луганская область - 54 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.