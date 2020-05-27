В Балтийском море проводят учения десятки кораблей НАТО

В воскресенье на юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании стартовали военно-морские учения НАТО BALTOPS 2020. В учениях принимают участие 29 кораблей, а также 29 единиц авиатехники.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, задействованы около 3 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также два партнера альянса: Швеция и Финляндия.

К маневрам, которые продлятся до 16 июня, подключены две оперативные корабельные группы - Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

В связи с пандемией коронавируса учения будут осуществляться исключительно на море, наземных операций не предусмотрено.

"Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности. На всем протяжении маневров мы будем демонстрировать единство, которому в условиях непредсказуемости привержены союзники и партнеры в интересах защиты ценностей, территории и людей", - подчеркнул командующий SNMG1 Ингве Скоглунд.