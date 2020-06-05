Сегодня в Киеве частично возобновит работу городская электричка

С 8 июня в Киеве возобновляется движение городских электропоездов. Поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Движение восстанавливается в направлениях "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.