 

200 тыс. нарушений ПДД за первые пять дней работы выявила автофиксация

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200 тыс. нарушений ПДД за первые пять дней работы выявила автофиксация

За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 тысяч фактов превышения скорости. С каждым днем их количество снижается.

 

Об этом пишет "Радио Свобода". 

Как отмечается, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышало сто тысяч.

"По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается", - говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото - и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.

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Теги: news, новости, Украина, Автофиксация_пдд, 7dniv, 7dnivinfo  
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