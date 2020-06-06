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События Сегодня, 12:5241
За мгновение до прыжка в Днепре полицейские сняли с моста парня, который хотел покончить с собой

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 8 июня.

 

Об этом сообщает "Информатор"

Мужчину, который неадекватно вел себя на Центральном мосту заметили на камерах наблюдения "Безопасный город". Парень бросался под колеса автомобилей и садился прямо на проезжую часть. На место направили патрульных полицейских, бригаду медиков скорой помощи и на всякий случай водный патруль.

К тому моменту, как полиция прибыла на мост, молодой человек уже перелез через перила и приготовился к прыжку. Полицейские пытались поговорить с молодым человеком, однако тот не шел на контакт. В момент, когда он разрешил одному из патрульных подойти к нему, правоохранители схватили его и вытащили на пешеходную часть моста. Медики осмотрели молодого человека, после чего полицейские доставили его в Соборный райотдел, а затем - в специализированное учреждение.

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