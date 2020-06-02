Демонтаж 200-тонных металлических лесов со шпиля Нотр-Дама сегодня в Париже

В понедельник, 8 июня, в Париже начался демонтаж строительных лесов у шпиля собора Парижской Богоматери, которые пострадали во время пожара в апреле прошлого года.

Об этом сообщает газета Le Monde.

Так, во время пожара 15 апреля 2019 года металлические леса весом около 200 тонн, которые были установлены у шпиля собора для проведения реставрационных работ, сильно пострадали. Они оплавились, и теперь строители должны аккуратно спустить их на землю.

Работы будут достаточно сложными, а спуск поврежденной конструкции на землю осуществят при помощи кранов. Ожидается, что процесс затянется на все лето.