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События Сегодня, 13:5744
Демонтаж 200-тонных металлических лесов со шпиля Нотр-Дама сегодня в Париже

В понедельник, 8 июня, в Париже начался демонтаж строительных лесов у шпиля собора Парижской Богоматери, которые пострадали во время пожара в апреле прошлого года. 

 

Об этом сообщает газета Le Monde.

Так, во время пожара 15 апреля 2019 года металлические леса весом около 200 тонн, которые были установлены у шпиля собора для проведения реставрационных работ, сильно пострадали. Они оплавились, и теперь строители должны аккуратно спустить их на землю.

Работы будут достаточно сложными, а спуск поврежденной конструкции на землю осуществят при помощи кранов. Ожидается, что процесс затянется на все лето.

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Теги: news, новости, Украина, Реконструкция, Нотр_Дам, 7dniv, 7dnivinfo  
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