Чернокожих американцев призвали вернуться домой в Африку

Правительство Ганы приглашает всех чернокожих жителей США «вернуться домой», в Африку, 7 июня сообщает портал кенийской диаспоры Mwakilisi.

С предложением выступила министр туризма Ганы Барбара Отенг-Гьяси. Она заявила, что смерть Джорджа Флойда должна вызвать новое отношение к чернокожим в США и во всем мире.

«Гана добавляет свой голос… солидарности и поддержки в ситуации, которую принесла миру трагическая смерть Флойда», — заявила министр.

По словам Отенг-Гьяси, расизм в США «остается смертельной пандемией» более 400 лет, и единственным выходом для притесняемых негров в Америке может оказаться переезд в Африку.

«Мы открываем объятия и приглашаем всех наших братьев и сестер домой. Гана ваш дом! Африка ваш дом!» — заключила Отенг-Гьяси.

Напомним, гибель чернокожего американского гражданина Джорджа Флойда от рук белых полицейских вызвала протесты и массовые беспорядки как в США, так и за их пределами.