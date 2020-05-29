К смягчению карантина не готовы 7 областей и Киев

По состоянию на 8 июня Киев и 7 областей не готовы ко второму этапу ослаблению карантина. В регионах слишком большое количество новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что карантинные ограничения пока нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Во всех вышеупомянутых регионах ослабление карантинных ограничений невозможно из-за слишком большого числа новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

При этом днем ранее Житомирская, Закарпатская и Черниговская области были готовы к снятию части ограничений.