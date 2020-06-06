Предоставлять данные о запуске ракеты по MH17 отказались CША

CША отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году. Был показан только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме.

Об этом заявили представители суда Нидерландов в ходе заседания по этому делу, которое проходит в понедельник, 8 июня.

Так, прокуратура Нидерландов запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты "Бук" по боингу MH17. Спутник показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу. Вместо этого в деле будет меморандум, в котором описываются детали трагедии.

При этом представителю прокуратуры показали снимок и позволили сверить его с информацией, изложенной в меморандуме. Он подтвердил, что все описано верно.

Суд заявил, что дополнительных данных от США относительно катастрофы не будет.