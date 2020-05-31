 

О повышении уровня воды в реках предупредили синоптики

События Сегодня, 17:4542
О повышении уровня воды в реках предупредили синоптики

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках. Ожидается подъем воды на 0,1-0,5 метра.

 

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Местами возможен выход воды на заводь.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 июня на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 метра. Местами возможен выход воды на заводь", - говорится в сообщении.

Отметим, Припять протекает в Ровенской, Волынской и Киевской области, а затем впадает в Киевское водохранилище.

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