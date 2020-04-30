Нормы для рынков при карантине смягчили в Украине

В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Постановление о смягчении меры вступило в силу в понедельник, 8 июня.
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, среди ключевых правил работы ринков остаются:
- допуск работников на рынок после термоскрининга;
- на входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- допуск на рынок только в защитной маске;
- проведение дезинфекции поверхностей;
- размещение информации о профилактике COVID-19 на видных местах.
"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", - отметил он.