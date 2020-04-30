 

Нормы для рынков при карантине смягчили в Украине

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Нормы для рынков при карантине смягчили в Украине

В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Постановление о смягчении меры вступило в силу в понедельник, 8 июня.

 

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

По его словам, среди ключевых правил работы ринков остаются:

  • допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • на входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • допуск на рынок только в защитной маске;
  • проведение дезинфекции поверхностей;
  • размещение информации о профилактике COVID-19 на видных местах.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", - отметил он.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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