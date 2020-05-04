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События Сегодня, 21:4427
Массовые мероприятия разрешить из-за коронавируса мы пока не можем - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовые мероприятия в стране пока что не будут разрешены. По его словам, коронавирус пока никуда не исчез и нужно дальше спасать жизни.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ослабление карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы вновь возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - заявил Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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