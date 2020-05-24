Ухудшается ситуация с пандемией в мире - ВОЗ

Ситуация с распространением COVID-19 в Европе улучшается, однако в глобальном масштабе в мире она ухудшается. В Центральной Америке пандемия все еще не достигла своего пика.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.
По словам главы ВОЗ, в воскресенье число новых случаев COVID-19 превысило 136 тыс. за один день.
"Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он.
В связи с этим он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.