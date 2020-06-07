Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 9 июня 2020 - 27 856 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 394 новых случая в сутки.
Умерло 810 человек (+13 за сутки).
Выздоровели 12412 (+217).
По областям (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3729 инфицирован (+31 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
Киев - 3523 (+33).
Львовская область - 2211 (+49).
Ровенская область - 2094 (+23).
Киевская область - 1836 (24).
Ивано-Франковская область - 1602 (+20).
Закарпатская область - 1425 (+39).
Тернопольская область - 1305 (11).
Харьковская область - 1305 (+18).
Винницкая область - 1175 (25)
Волынская область - 1113 (+34).
Одесская область - 1010 (8).
Днепропетровская область - 971 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Житомирская область - 935 (+38).
Кировоградская область - 562 (3).
Хмельницкая область - 518 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Запорожская область - 499 (3).
Черкасская область - 490 (+21).
Николаевская область - 309 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Черниговская область - 304 (+5).
Полтавская область - 274 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Донецкая область - 235 (4).
Сумская область - 198 (+5).
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Луганская область - 54 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.