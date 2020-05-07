Военных для миротворческой миссии в Косово отправила Украина

Из Украины отправили военный контингент для участия в миротворческой миссии в Республике Косово. Впервые перед отправлением военные проходили обсервацию.

Об этом сообщает информационное агентство Минобороны "Армия.inform".

Отмечается, что в состав миротворческой миссии вошли 40 военнослужащих. Все они находились две недели на обсервации в военном санатории в Трускавце (Львовская область).

В медцентре сообщили, что принимают военных на обсервацию уже в четвертый раз. Однако впервые это происходит перед отправлением за границу. Всем военным провели ПЦР-тесты дважды - в начале и в конце обсервации.