Нет пока оснований для открытия залов ресторанов в Киеве

В Киевской городской государственной администрации не видят оснований для открытия залов ресторанов и кафе. Пока в столице слишком большой показатель заболеваемости коронавирусом.

Об этом РБК-Украина рассказал советник мэра Киева, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он отметил, что на этой неделе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вряд ли будет рассматривать данный вопрос.

"Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности (заболевания коронавирусом - ред.) - 15,23 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, будет зависеть от эпидемической ситуации. Прогнозы давать довольно сложно, с 31 мая фиксируем тенденцию роста", - рассказал Бондаренко.