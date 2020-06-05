Одному из организаторов стрельбы в Броварах сообщили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки в Броварах. Он организовывал так называемую "крышу" нелегальным перевозчикам.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как отметили правоохранители, мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Также 9 июня были проведены обыски по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки.

"По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, "черновые" записи", - отметили в полиции.