На взятке в Киеве задержали проректора университета

Проректора по международным связям одного из столичных частных университетов задержали на взятке. За 224 тысячи гривен чиновник обещал решить вопрос поступления иностранцев в вуз.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, проректор требовал взятку за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины восьми иностранцам.

"Это частное учебное заведение, проректор требовал эту сумму за выдачу иностранцам приглашений на вступление в указанный университет, благодаря чему они смогли бы получить визы, которые дают разрешение на въезд на территорию Украины", - рассказала Максимец.

Она добавила, что уголовное производство по факту коррупционных действий чиновника расследуется с марта. Проректора задержали в здании университета после получения им указанной суммы.

"Часть этих приглашений он уже оформил, и сегодня во время подготовки и выдачи очередного приглашения его задержали", - отметила Максимец.

Вместе с тем, в столичной прокуратуре не сообщили название вуза, ссылаясь на тайну следствия. В случае доказательства вины, чиновнику грозит от 3 до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, несколько дней назад правоохранители провели обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.