Фото перевозки "Бука" показали на суде по MH17

На суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали фото транспортировки российской установки "Бук". Следствие считает, что именно с этой установки был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Об этом сообщает нидерландское издание nu.nl.

Сообщается, что обвинение на основе фото объяснило проверку подлинности собранных фотодоказательств. В частности, был найден владелец грузовика, который транспортировал "Бук". Он подтвердил, что боевики захватили транспорт за девять дней до катастрофы. Информацию также подтвердил один из боевиков, которого на суде не называют.

По словам прокурора, подлинность фото проверена на основе данных из открытых источников, а также экспертных оценок в совокупности со свидетельскими показаниями.

Кроме того, прокуратура заявила о наличии видео грузовика, который перевозит "Бук" без ракеты под Луганском. Изначально российская сторона подтверждала подлинность видео, но указывала, что оно снято на подконтрольной Украине территории. Позже представители РФ заявили о якобы манипуляциях с видео.

В целом обвинение пришло к выводу о российском происхождении "Бука", поскольку он имел внешние признаки, характерные для установки, зафиксированной на территории России 23 июня 2014 года. В частности, конкретный серийный номер 3X2. Однако на просьбу о правовой помощи РФ заявила, что этот "Бук" якобы никогда не был на территории Украины, и нет необходимости отвечать на запрос.