Как будут проходить культурные мероприятия с 10 июня

С 10 июня в Украине стартует очередной этап ослабление карантина, в частности, разрешается проведение культурных мероприятий. Кинотеатры останутся закрытыми.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, передает РБК-Украина.

Согласно рекомендациям Минздрава, проведение массовых культурных мероприятий во время действия карантина разрешается при ряде условий.

Требования к организаторам:

температурный скрининг всех работников, которые вовлечены в проведение мероприятия;

размещение на территории информационных материалов касательно профилактики коронавируса;

достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей;

маркировка для соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями.

Чтобы не допустить скопления людей, запрещается создание так называемых фан-зон. Если концерт или иное мероприятие проходит под открытым небом, организатор должен огородить территорию его проведения. А для избежания очередей Минздрав рекомендует увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входными билетами проводить бесконтактным способом.

Также организатор обязан:

обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении) не более 1 человека на 5 кв.м;

обеспечить размещение только на сидячих местах с дистанцией в 1,5 метра, за столиками - не более 4 человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением - со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).

Если мероприятие проходит в помещении, посетители должны находиться в респираторах или защитных масках до его завершения. Обязательное ношение масок также касается работников и организаторов заведения.