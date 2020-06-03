 

Воров похитивших у предпринимателя 4,5 млн гривен задержали во Львове

События Сегодня, 22:4017
Воров похитивших у предпринимателя 4,5 млн гривен задержали во Львове

Во Львове правоохранители задержали двух злоумышленников, которые похитили у местного предпринимателя 4,5 миллиона гривен. Очевидцы слышали выстрелы в районе, где были задержаны воры.

 

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и местное СМИ "Варта-1"

По данным ведомства, злоумышленники напали на предпринимателя в микрорайоне "Сыхов" и забрали у него сумку с деньгами. При себе мужчина имел 4,5 млн гривен. Злоумышленников задержали вскоре после совершения преступления.

Отмечается, что нападавшие являются местными жителями, один из них уже имеет судимость за тяжкое преступление. Преступники пытались скрыться от правоохранителей и оказывали сопротивление.

По данным местных жителей, в районе, где задержали злоумышленников, были слышны выстрелы, а также видели людей в военной форме. Очевидцы говорят, что рядом с местом задержания гуляли дети.

Действия нападавших квалифицировали по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой.

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Теги: news, новости, Украина, Воры, Львовская_область, 7dniv, 7dnivinfo  
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