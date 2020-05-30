 

В халатности на 7 млн гривен подозревают бывшего главу Львовской ОГА

События Вчера, 23:2340
В халатности на 7 млн гривен подозревают бывшего главу Львовской ОГА

Бывшего руководителя Львовской областной госадминистрации подозревают в служебной халатности. Своими действиями чиновник нанес области более 7 млн гривен убытков.

 

Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко

Речь идет о Маркияне Мальском. ЛОГА чиновник возглавил в июле прошлого года. Через месяц после назначения Мальский издал распоряжение, которым передал в пользование частному курорту земельный участок площадью 15 га. Стоимость сделки составила 7,2 млн гривен, земля предназначалась "для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения".

"Вместе с тем, на этом участке самом на деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности", - отметила прокурор.

Диденко сообщила, что уже подписала соответствующее сообщение о подозрении Мальскому.

"Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн ​​убытков). В то же время, готовим иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства", - добавила прокурор.

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Теги: news, новости, Украина, Мальский, Львовское_ОГА, 7dniv, 7dnivinfo  
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