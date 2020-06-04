Подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ суд оставил под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины. Его подозревают в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского райсуда города Киева от 15 апреля об избрании в качестве меры пресечения для генерал-майора содержание под стражей до 12 июня 2020 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.