Впервые военно-воздушные силы США возглавил афроамериканец

Сенат Конгресса США одобрил назначение на должность начальника штаба военно-воздушных сил афроамериканца генерала Чарльза Брауна. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает The Hill.

Сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Брауна на данный пост.

Отмечается, что впервые штаб ВВС возглавит темнокожий военный.

Издание пишет, что с назначением Брауна афроамериканец вновь с 1993 года войдет в состав Комитета начальников штабов американских ВС, когда его председателем был Колин Пауэлл, ставший позже госсекретарем.

Трамп выдвинул кандидатуру Брауна на должность начальника штаба военно-воздушных сил еще в марте, но его подтверждение было отложено из-за неопределенности в расписании Сената на фоне пандемии коронавируса.

Браун стал 22-м начальником штаба, это самая старшая должность в воздушных силах страны, заняв которую, он также войдет в состав Объединенного комитета начальников штабов национальных вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп поздравил нового начальника штаба с назначением прримерно за полчаса до голосования в Сенате. Он заявил, что будет рад работать с таким патриотом и лидером, как Браун.

Браун является четырехзвездным генералом ВВС США. С июля 2018 года Браун был командующим Тихоокеанскими ВВС. До этого был заместителем главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Назначение генерала-афроамериканца произошло на фоне массовых протестов в США, вспыхнувших после смерти Джорджа Флойда, умершего от удушающего полицейского приема.