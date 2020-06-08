Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 10 июня 2020 - 28 381 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 525 новых случаев за сутки.
Умерло 833 человека (+23 за сутки).
Выздоровели 12769 человек (+357).
По областях (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3757 инфицированных (+28 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
Киев - 3580 (+57).
Львовская область - 2289 (+78).
Ровенская область - 2122 (+28).
Киевская область - 1865 (+29).
Ивано-Франковская область - 1622 (+20).
Закарпатская область - 1448 (+23).
Харьковская область - 1338 (+33).
Тернопольская область - 1313 (8).
Волынская область - 1214 (+101).
Винницкая область - 1192 (+17)
Одесская область - 1028 (+18).
Днепропетровская область - 973 (2).
Житомирская область - 973 (+38).
Кировоградская область - 562 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Хмельницкая область - 520 (2).
Запорожская область - 502 (3).
Черкасская область - 501 (11).
Черниговская область - 320 (+16).
Николаевская область - 309 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Полтавская область - 276 (2).
Донецкая область - 246 (11).
Сумская область - 198 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Луганская область - 54 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.