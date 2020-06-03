 

В Черновицкой области мужчина стрелял в полицейских, есть пострадавшие

События Сегодня, 11:5435
В Черновицкой области мужчина стрелял в полицейских, есть пострадавшие

Сегодня, 10 июня, в Черновицкой области задержали мужчину, который пытался скрыться от правоохранителей. Во время побега он ранил двух полицейских из пистолета.

 

Об этом сообщает пресс-служба Департамент стратегических расследований НПУ. 

Как сообщается, оперативники управления стратегических расследований получили и подтвердили информацию, что 36-летний иностранец готовит разбойное нападение на частный дом местного жителя. После чего для его задержания был направлен спецназ КОРД, который устроил засаду в доме местного жителя.

Ночью грабитель проник в дом местного жителя через окно подвального помещения, где наткнулся на спецназовцев. После этого он достал огнестрельное оружие и начал стрелять по правоохранителям, в результате чего двое получили ранения. В ответ полицейские применили оружие и ранили нападавшего в бедро, после чего он был задержан.

Как отмечается, задержание нападающего проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Всех пострадавших во время стрельбы госпитализировали в больницу.

Ранее нападающий уже был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.

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