Антисептик по рекомендациям ВОЗ выпустила "Дарница"

Фармацевтическая компания "Дарница" начала производство нового антисептического средства Darsept. Средство содержит 75% этилового спирта, эффективно дезинфицирует кожу и поверхности от возбудителя COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

В сообщении говорится, что Darsept - антисептик широкого спектра действия, который обладает антимикробной активностью в отношении бактерий и вирусов. За счет содержания декспантенола антисептик не пересушивает кожу рук, питая ее и восстанавливая поврежденные участки.

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, рецептура Darsept учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, поэтому средство не только эффективно, но и безопасно.

"Антисептики входят в арсенал средств индивидуальной защиты и являются эффективными инструментами замедления распространения COVID-19. Поэтому "Дарница" разработала рецептуру безопасного и эффективного дезинфицирующего раствора Darsept. Важно, что рецептура учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Качество и безопасность для нас принципиальны, поэтому для производства Darsept мы используем реактивы фармакопейного качества.

"Дарница" продолжает отслеживать потребности рынка и готова обеспечить выпуск дезинфицирующих средств широкого спектра действия в других формах и дозировках", - отметил он.

Стоит отметить, что Darsept внесен в Единый государственный реестр дезинфицирующих средств МЗ Украины. Средство выпускается во флаконах емкостью 50 мл с откидным колпачком. Такой формат соответствует международным рекомендациям по применению антисептических средств и позволяет распределить необходимое количество раствора по всей поверхности рук. "Дарница" выпустила три вида антисептика: классический, а также с ароматом натуральных эфирных масел лаванды и лимона.