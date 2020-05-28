Украинских младенцев от суррогатных матерей вручили в вышиванках иностранцам

Несмотря на карантин и закрытое международное авиасообщение в связи с пандемией коронавируса, иностранцы прилетели на Украину забрать детей, появившихся на свет благодаря суррогатным матерям.

Об этом пишет «Страна.ua».

Так, за украинскими младенцами прилетели граждане Испании и Аргентины. Все это время, пока родители малышей искали возможность попасть на Украину, младенцы находились в киевском отеле «Венеция».

Работники центра суррогатного материнства, перед тем как вручить иностранцам младенцев, надели на них традиционные рубашки с узором — вышиванки.

В мае детский омбудсмен Украины Николай Кулеба, комментируя скандал вокруг предназначенных для иностранцев 46 младенцев от суррогатных матерей, которые застряли из-за карантина в Киеве, заявил, что страна становится международным онлайн-магазином с младенцами. Он предложил запретить иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства.

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