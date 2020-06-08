Самый распространенный способ передачи коронавируса был назван

В большинстве случаев передача коронавируса происходит через руки. Именно поэтому украинцам необходимо придерживаться элементарных правил гигиены.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в интервью "Укринформ".

Чиновник сообщила, что всплески заболеваний COVID-19 в Украине в целом и в столице в частности происходят, среди прочего, из-за несоблюдения правил карантина.

"Мы не можем бесконечно держать людей в домах, это не выход. С другой стороны, люди должны придерживаться всех карантинных требований... Кстати, COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки", - отметила Гинзбург.

По ее словам, медицинская отрасль делает все необходимое, чтобы количество новых больных уменьшалось, но "что-то должны сделать сами граждане".

"Потому что, если, например, вы взялись за десять ручек различных учреждений и подъездов, а потом потерли глаз или под носом - вы можете заболеть. И даже сейчас нельзя, чтобы сели десять человек и распивали в обеденный перерыв кофе, потому что в каждом потенциально есть COVID-19", - резюмировала чиновник.