Трамп планирует издать указ о работе полиции

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в стране, возможно, издаст указ, посвященный работе полиции. Также в документе будет идти речь о расизме.

Об этом пишет "Голос Америки".

По словам пресс-секретаря американского президенте Кейли Макэнани, президент пока обдумывает различные варианты.

"Мы полагаем, что нужно выработать проактивные политические рецепты, будь то законодательные меры или президентский указ", - сказала она.

Тем временем и демократы, и республиканцы в Конгрессе продвигают предложения, нацеленные на реформирование полиции на фоне массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Демократы в Палате представителей в понедельник представили крупномасштабную инициативу, которая, среди прочего, предусматривает запрет на применение удушающих захватов, обязывает полицейских носить нательные камеры и ограничивает применение силы со смертельным исходом. Республиканцы в Сенате во вторник заявили, что разрабатывают собственное предложение.

И.о. замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли отказался уточнить подробности о том, какие меры рассматривает Трамп.

"Вы увидите набор законодательных предложений, над которыми мы можем работать на двухпартийной основе, как делал президент в случае с реформой уголовной юстиции, а указы он может издать самостоятельно", - сказал он.

Напомним, 25 мая в США во время задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. На видео видно, как полицейский прижимает шею задержанного коленом к асфальту. При этом сам задержанный повторял фразу "Я не могу дышать".

Видео стало доступным через несколько дней после инцидента. Это вызвало волну возмущения и протестов. Мирные акции вскоре превратились в беспорядки и продолжаются до сих пор.