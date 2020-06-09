Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 11 июня 2020 - 29 070 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 689 новых случаев за сутки (рекорд).
Померлы 854 человека (+21 за сутки).
Выздоровели 13141 (+372).
По областях (по количеству инфицированных):
Черновицкая область - 3793 инфицированных (+36 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
Киев - 3671 (+91).
Львовская область - 2414 (125).
Ровенская область - 2175 (+53).
Киевская область - 1919 (+54).
Ивано-Франковская область - 1649 (27).
Закарпатская область - 1471 (+23).
Харьковская область - 1374 (+36).
Тернопольская область - 1349 (+36).
Волынская область - 1266 (+52).
Винницкая область - 1236 (+44)
Одесская область - 1045 (+17).
Житомирская область - 992 (19).
Днепропетровская область - 981 (8).
Кировоградская область - 563 (1).
Хмельницкая область - 523 (3).
Запорожская область - 510 (8).
Черкасская область - 506 (+5).
Черниговская область - 341 (+21).
Николаевская область - 311 (2).
Полтавская область - 276 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Донецкая область - 269 (+23).
Сумская область - 203 (+5).
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Луганская область - 54 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.