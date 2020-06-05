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События Сегодня, 11:3830
Только в военных конфликтах могут использовать Украинские ЧВК

Украинским частным военным компаниям (ЧВК) могут предложить задействовать бойцов только в прямых военных конфликтах. Мировой бизнес давно поделен.

 

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Солдаты фортуны: кто и зачем хочет создать в Украине частные военные компании". 

Эксперт, который занимается сбором данных об участии российских ЧВК в международных конфликтах Игорь Гуськов рассказал, что бизнес по охране грузов, военных консультаций и морских перевозок в мире уже давно поделен.

В связи с этим, украинские наемники могут пойти в полулегальное поле.

"Мы можем предложить только дешевую и готовую рисковать своей жизнью рабочую силу", - рассказал Гуськов.

Ранее сообщалось, что в Украине уже давно существует как минимум пять частных военно-консалтинговых компаний, однако они зарегистрированы и платят налоги за пределами Украины.

Вместе с тем, недавно президент заговорил о подготовке законопроекта о частных военных компаниях в нашей стране.

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Теги: news, новости, Украина, ЧВК, 7dniv, 7dnivinfo  
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