 

Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19

События Сегодня, 12:0818
Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19

Из-за вспышки коронавируса в Украине министр здравоохранения Максим Степанов предложит определенные меры. Сегодня в стране зафиксировали новый антирекорд.

 

Об этом он заявил на брифинге. 

Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать "проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни". Впрочем, он не уточнил, какие именно.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в тяжелые времена, в апреле, когда мы все волновались, у нас никогда не было 680 случаев за сутки", - заявил Степанов.

По его словам, из-за повышения числа инфицированных министерство будет предлагать проведение определенных мер ради здоровья украинцев.

Степанов добавил, что после сегодняшней статистики говорить об улучшении ситуации достаточно трудно.

"Исходя из цифр эпидемиологической ситуации, мы будем предлагать те или иные меры. Тот или иной выход из карантина и иначе не будет", - заявил он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Степанов, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Наиболее зараженные коронавирусом регионы назвали в Минздраве
Наиболее зараженные коронавирусом регионы назвали в Минздраве
6-мая-2020, 10:21
Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие
Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие
30-апр-2020, 10:58
Носить маски мы будем вынуждены еще долгое время - заявил Степанов
Носить маски мы будем вынуждены еще долгое время - заявил Степанов
23-апр-2020, 18:42
Как будут смягчать карантин рассказал Минздрав
Как будут смягчать карантин рассказал Минздрав
21-апр-2020, 10:29
О выходе из карантина нецелесообразно сейчас говорить - Минздрав
О выходе из карантина нецелесообразно сейчас говорить - Минздрав
15-апр-2020, 12:32

Последние новости

12:13
Политика
Условия отставки Авакова назвал Зеленский
12:08
События
Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
11:43
Политика
О Кабмине Гончарука отозвался Зеленский: реформы делали для "лайков"
11:38
События
Только в военных конфликтах могут использовать Украинские ЧВК
10:12
Политика
Впервые в истории Генассамблею ООН проведут в онлайн-режиме
10:10
Политика
В Гренландии после того, как Трамп хотел купить остров США открыли консульство
10:04
Политика
"Не совать нос" в межкорейские дела в КНДР призвали США
10:02
Политика
Воздушное пространство Эстонии нарушил Российский самолет
10:00
Политика
Избирать меру пресечения экс-главе Львовской ОГА отказался Суд
09:57
События
Подорвал себя гранатой мужчина в Харьковской области
09:51
Экономика
Официальный курс доллара на 11 июня снизил НБУ
09:49
События
"Черные ящики" самолета МАУ во Францию передаст Иран
09:45
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)
08:00
События
Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
07:00
События
Трамп планирует издать указ о работе полиции
06:00
Политика
Украина призвала Иран немедленно передать "черные ящики"
05:00
Политика
Изменение условий сотрудничества с МВФ объяснили в Минфине
03:00
Политика
Меморандум с "зелеными" инвесторами подписал Кабмин
02:17
Аналитика
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!
01:00
События
Низкой смертностью от коронавируса в России озадачились в ВОЗ

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам188328
Стали известны детали первых переговоров в ТКГ с переселенцами2091
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.06 (состоянием на 09:00)1624
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.06 (состоянием на 09:00)1598
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!503
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)405
Еще один поезд дальнего следования УЗ запустит из Киева391

Досуг

Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Криптовалютный кошелек – это программа с двумя ключами – приватным и публичным. Первый - секретный, поэтому известен только держателю, второй ключ является открытым и доступен всем. На специлизированных ресурсах вы можете узнать о всех существующих критокошельках и выбрать
Вчера, 23:5386
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов
Как бы аккуратно мы ни старались носить обувь, подошва все равно может испортиться. Замена в мастерской бывает дорогостоящей, так почему бы не попробовать провести самостоятельный ремонт?
Вчера, 19:5197
Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко
Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко
Хотите начать собственный бизнес, но не располагаете нужным для этого капиталом? Не беда! Система Smartlead отзывы о которой подтверждают ее эффективность, научит, как создать собственное дело без финансовых вложений.
9-июн-2020, 14:49264
Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов
Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов
Несмотря на то, что о важности диагностики говорят десятилетиями все врачи, большинство жителей Украины оказывается в кабинете диагноста только после обнаружения у себя симптомов. Как правило, обратившись к врачу, они рассчитывают получить пару рецептов на какие-нибудь таблетки, выслушать лекцию о
6-июн-2020, 18:14167
Прочистка засоров канализации любой сложности
Прочистка засоров канализации любой сложности
Если вы не можете ликвидировать засор самостоятельно, работники компании "Труболюб" всегда придут на помощь. Компания работает круглосуточно, без выходных, а также предоставляет смежные услуги, о которых можно узнать на сайте.
5-июн-2020, 23:18225
Настоящий китайский чай: богатство цвета и аромата в вашей чашке
Настоящий китайский чай: богатство цвета и аромата в вашей чашке
Улун — чай средней ферментации, который занимает промежуточную позицию между белым и красным чаем. Он ферментирован примерно на половину. Известный улун Да Хун Пао купить можно в New Tea.
5-июн-2020, 23:16228

События

Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Минздрав обещает принять меры из-за вспышки COVID-19
Минздрав предлагает "проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни"
Сегодня, 12:0824
Только в военных конфликтах могут использовать Украинские ЧВК
Только в военных конфликтах могут использовать Украинские ЧВК
Украинские наемники могут пойти в полулегальное поле
Сегодня, 11:3831
Подорвал себя гранатой мужчина в Харьковской области
Подорвал себя гранатой мужчина в Харьковской области
Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения
Сегодня, 09:5754
"Черные ящики" самолета МАУ во Францию передаст Иран
"Черные ящики" самолета МАУ во Францию передаст Иран
В Канаде заявили, что Иран должен выполнить все обязательства, которые взял на себя в марте
Сегодня, 09:4958
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 11 июня в Украине 29 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:45405
Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
Лучшим вузом мира стал Массачусетский технологический институт
Сегодня, 08:0074
7 Днів