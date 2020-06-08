 

Уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина в Украине

События Сегодня, 14:4257
Уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина в Украине

В Украине Киев, а также восемь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения, которые позволяют начать ослабление карантина. Во всех регионах превышена инцидентность заболеваний коронавирусом.

 

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Минздрава. 

Так в список регионов, которые не могут начать ослабления попали Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. В этих регионах зафиксировано более 12 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения.

Уже девять регионов не готовы к ослаблению карантина в Украине

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - отметили в Минздраве.

Для ослабления регион должен соответствовать трем критериям:

  • инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
  • загруженность мест в больницах должно быть менее 50%;
  • проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Отметим, по сравнению со вчерашним днем, ситуация ухудшилась в Киевской и Тернопольской областях.

 

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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