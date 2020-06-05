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События Сегодня, 19:2251
Еврокомиссия обнародовала рекомендации для поездок граждан третьих стран в том числе и для Украины

Об этом говорится в рекомендациях Еврокомиссии о частичной отмене ограничений на поездки для граждан третьих стран, к которым относится и Украина.

В рекомендациях говорится, что открытие внешних границ ЕС требует последовательного подхода к третьим странам. А ввиду того, что эпидемиологическая ситуация в ряде таких стран сохраняется на высоком уровне, на данном этапе не может быть общего решения о снятии ограничений на несущественные поездки в ЕС. Поэтому Еврокомиссия рекомендует следовать нескольким критериям.

Во-первых, ограничения должны быть сняты для тех стран, где ситуация с COVID-19 сопоставима или лучше средней по Евросоюзу. Для этого необходимо брать во внимание число новых случаев на 100 000 населения; тенденцию к росту заболеваемости; общую ситуацию с тестированием и сдерживанием эпидемии.

Кроме того, открытие границ должно осуществляться по принципу взаимности.

"Многие третьи страны также ввели ограничения на поездки граждан, которые прибывают из ЕС. Для обеспечения равного отношения третья страна должна также отменить ограничения, чтобы иметь такие же или сопоставимые условия на въезд в зону ЕС", - говорится документов.

Отметим, по состоянию на сегодня Украина не объявляла о снятии всех ограничений на въезд иностранцев.

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Теги: news, новости, Украина, Поездки, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo, Карантин  
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