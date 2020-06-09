ФСБ задержала крымского татарина

В оккупированном Крыму российские силовики задержали крымского татарина Руслана Бекирова. Ранее российская спецслужба пыталась склонить его к сотрудничеству.

Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность".

Как рассказал адвокат Рустем Кямилев, ранее Бекиров обращался к правозащитникам в Симферополе за консультацией после того, как в марте 2019 года его задержали силовики ФСБ и пытались заставить дать ложные показания в деле против политзаключенного Энвера Сейтосманова. Однако Бекиров отказался и выступил в суде на стороне защиты, рассказав о давлении спецслужб.

Сегодня Бекиров известил адвоката о том, что его задержали и хотят инкриминировать совершение преступления по ст. 307 Уголовного кодекса России.

Адвокат добавил, что сейчас известно об открытии дела по факту якобы заведомо ложных показаний в суде. В худшем случае крымскому татарину грозит арест сроком до 3 месяцев.