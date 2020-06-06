Три украинки в Польше сбежали с самоизоляции

В Польше полиция разыскивает трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок до восьми лет.

Об этом сообщает Dziennik.

Сообщается, что украинки приехали в Польшу несколько дней назад. Их поселили с женщиной, у которой подтвердили заражение COVID-19. Позже они сбежали из-под карантина.

"Все они работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство). Их поместили на карантин, потому что у одной из их сожительниц был обнаружен коронавирус. Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они находились на самоизоляции", - сообщил представитель полиции.

В правоохранительных органах такое поведение женщин назвали безответственным и добавили, что за несоблюдение самоизоляции предусмотрено тюремное заключение от шести до восьми лет.