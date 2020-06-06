 

Три украинки в Польше сбежали с самоизоляции

События Сегодня, 05:0038
Три украинки в Польше сбежали с самоизоляции

В Польше полиция разыскивает трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок до восьми лет.

 

Об этом сообщает Dziennik. 

Сообщается, что украинки приехали в Польшу несколько дней назад. Их поселили с женщиной, у которой подтвердили заражение COVID-19. Позже они сбежали из-под карантина.

"Все они работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство). Их поместили на карантин, потому что у одной из их сожительниц был обнаружен коронавирус. Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они находились на самоизоляции", - сообщил представитель полиции.

В правоохранительных органах такое поведение женщин назвали безответственным и добавили, что за несоблюдение самоизоляции предусмотрено тюремное заключение от шести до восьми лет.

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Теги: news, новости, Украина, Польша, самоизоляция, полиция, 7dniv, 7dnivinfo  
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